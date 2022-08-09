Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında 3-3 biten Ümraniyespor karşılaşmasının ardından tartışma çıktı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 08:59
Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma çıktı
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmasına taraftarlar tepki gösterdi.

Oyun içinde zaman zaman hata yapan oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maç bitiminde de skorun 3-3 olması nedeniyle tepkilerine devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu tribünde bazı taraftarlarla tartıştı. Ali Koç, taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrasında ilk haftada tepkinin olmaması gerektiğini belirtti.


Ali Koç fenerbahçe Ümraniyespor taraftar

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