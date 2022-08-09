Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma çıktı

09 Ağustos 2022 Salı, 08:59

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmasına taraftarlar tepki gösterdi.

Oyun içinde zaman zaman hata yapan oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maç bitiminde de skorun 3-3 olması nedeniyle tepkilerine devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu tribünde bazı taraftarlarla tartıştı. Ali Koç, taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrasında ilk haftada tepkinin olmaması gerektiğini belirtti.