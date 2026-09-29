Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu sözleri gündem oldu: 'Kim olduğunu tüm ülke görecek'

"KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

"Şunu da söyledim, MHK'nin mevcut başkanının internet üzerinden görüntülü telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayıp, kendilerine 'Şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm. Maçta sıkıntı olmasın, etmesin' gibi manipülatif söylemler içinde olduğunu, söylediği hakemlere 'Basına çıkarsak sizden bilirim, bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım, her adımınızı biliyorum.' diyerek baskı yapmasının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledim.

TFF katılır, katılmaz… Ciddiye alır inceletir, inceletmez onlara kalmış. Ama çok yazık olur, bu niyette bir federasyonun bu niyette bir MHK başkanı tarafından sıkıntıya, sekteye uğraması çok sıkıntı olur."