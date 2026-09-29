Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu sözleri gündem oldu: 'Kim olduğunu tüm ülke görecek'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" kapsamında, resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçlarına ilişkin soruşturmada 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un geçen sene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu.
Ali Koç şu ifadeleri kullamıştı:
"Başkanımıza (TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu) şunları aktarmaya çalıştım. Evrakta sahtecilikten tutun sınav sorularının paylaşılması, manipüle edilmesinden tutun istenen hakemlerin kayrılması... İstenmeyen hakemlere mobbing yapılmasının müessesenin bir kültürü haline geldiğini aktarmaya çalıştım."
"KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİM"
"Şunu da söyledim, MHK'nin mevcut başkanının internet üzerinden görüntülü telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayıp, kendilerine 'Şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm. Maçta sıkıntı olmasın, etmesin' gibi manipülatif söylemler içinde olduğunu, söylediği hakemlere 'Basına çıkarsak sizden bilirim, bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım, her adımınızı biliyorum.' diyerek baskı yapmasının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledim.
TFF katılır, katılmaz… Ciddiye alır inceletir, inceletmez onlara kalmış. Ama çok yazık olur, bu niyette bir federasyonun bu niyette bir MHK başkanı tarafından sıkıntıya, sekteye uğraması çok sıkıntı olur."
"KİM OLDUĞUNU TÜM ÜLKE GÖRECEK"
Koç ayrıca başka bir açıklamasında ise, "Şimdi buradan açık açık Türkiye’ye sesleniyorum. Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Sn. Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle tüm ülke görecek. Çünkü bu iş böyle olmaz" ifadelerini kullanmıştı.