Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:33
Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, oy birliğiyle ibra edildi.

Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’ndaki konuşmaların ardından 01.01.2023-31.05.2023 ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemleri faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibrasına geçildi.

Toplantıya katılan üyeler, Başkan Koç ve yönetim kurulunu oy birliğiyle ibra etti. Ayrıca Denetim Kurulu da aynı dönemler içerisindeki faaliyetleri dolayısıyla oy birliğiyle ibra edildi.


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