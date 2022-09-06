Ali Koç'tan Erden Timur'a: "Ne para harcadın ya!"

Kulüpler Birliği tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan ziyaret sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray yöneticisi Erden Timur'a takıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 17:16
Ali Koç'tan Erden Timur'a:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik direktörler ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"NE PARA HARCADIN YA"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette, tokalaşma sırasında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'a esprili bir yaklaşımda bulunarak "Ne para harcadın ya" dedi. Erden Timur Koç'a "Harcamadım da öyle görünüyor" diye yanıt verdi.


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