Ali Koç'tan flaş açıklama: 'Herkesi yendik ama...'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:51

Güncelleme: 06.06.2024 - 21:51

Fenerbahçe'de bu hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç gelecek hedefleri ve seçim gündemine ilişkin İstanbul Kongre Merkezi'nde kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

"Biz bilerek isteyerek herhangi bir yanlış yapmadık. Sizleri utandıracak mahcup edecek bir yanlışımız olmadı. Bugün geldiğimiz noktada çok büyük tecrübeler kazandık." ifadelerini kullanarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Kulübü aldığımız noktayı hepimiz biliyoruz. Tüm alacaklarımız temlikliydi. Geldiğimiz noktada 17 milyon euro ödemek zorundaydık. 612 milyon euroluk bir borcumuz vardı. O dönemki başkanımız Aziz Yıldırım'ın tabiriyle Fenerbahçe batmıştı." dedi.

"BUNDAN SONRA YOLUMUZ AÇIK"

Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü, "Biz Fenerbahçe'yi kötü koşullarda aldık. Fenerbahçe'nin Futbol takımının göğüs sponsor yoktu. Bulamayacak noktaya getirdiler kulübü. Önümüzdeki sene kadromuz daha da iyi olacak. Arkadaşlar inanın, bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası daha kolay. Geçen sene 56 milyon euroluk bir transfer satışımız var. Neticede hem yerel hem de UEFA'nın finansal fair-play limitlerini aştıkça tarihimizin en iyi kadrolarından birini kurduk. Kadromuzu başarısız olarak görebilirsiniz. Biz herkesi yendik ama sistemi yenemedik."

Reklam gelirlerinin artacağını belirten Ali Koç, "70 milyon euro kadro değerimiz varken şu an 200 milyon euro civarında. Reklam gelirlerimizi 200 milyon dolara çıkarttık. Daha da çıkartacağız. Artık UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına takılmıyoruz. İşte o yüzden bugün Jose Mourinho Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

"EN GURUR DUYACAĞINIZ TAKIMI KURACAĞIZ"

Transferlere ilişkin Ali Koç, "Takımımız güçlü. Takımımızın başarısı yadsınamaz bir başarıdır. Her şeyi yendik sistemi yenemedik. Onu da yenmenin zamanı geliyor. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Hocanın dediği gibi belki bu takım 99 puan toplamayacak ama şampiyon olacak." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ali Koç şunları söyledi, "Mourinho'ya sadece büyük bir hoca Fenerbahçe'ye geldi diye bakmayın. Bu winner karakter, dünyada gelmiş geçmiş en iyi 5 hocadan biri, Fenerbahçe için büyük işler yapacak. Mourinho'nun camiamızda yarattığı etkinin farkındayız. Hepimiz heyecanlıyız. İlk adımımızı çok güçlü bir şekilde attık ve devamı gelecektir."