Ali Koç'tan Galatasaray'a sert tepki: 'Utanma, üzülme, riyakarlık...'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:56

Güncelleme: 03.02.2024 - 14:47

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Dün akşama kadar liderdik. Bir maç eksikle ikinci sıradayız. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23. hafta itibariyle kulüp tarihimizin 60 puanla en yüksek puanına ulaşmış durumdayız. Bu akşam zorlu bir maça çıkıyoruz. İnşallah şans yolumuzda olur ve 3 puanla döneriz."

"KRUNIC'İ 3 MİLYON EURO'NUN ALTINDA ALDIK"

Transferde hızlı davrandık ve daha iyi bir kadro mühendisliği yaptık. Krunic ve Bonucci'yi aldık. Krunic yaz döneminde çok daha pahalıya gelebilirdi ama şimdi 3 milyon Euro'nun altında aldık."

"BONUCCI SON SEZONUNDA ŞAMPİYONLUL YAŞAMAK İSTİYOR"

"Leonardo Bonucci'nin liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynamak istemesi dolayısıyla getirdik. Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama FC Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık."

"ATLETİCO MADRİD'DEN ALACAĞI PARADAN VAZGEÇTİ"

"Çağlar Söyüncü'nün transferinde kulübüyle kapatılmaz bir fark vardı. Biz Masadan çekildik. Çağlar Fenerbahçe'de sadece 4 ay forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptı ve Atletico Madrid ile yaptığı anlaşmadaki imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Kendisini sormadım bu rakamın ne kadar olduğunu ama milyon euro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Madrid'de bu transfer için adeta kamp kuran Selahattin Baki'ye teşekkür etmek istiyorum."

"MELİSSA VARGAS DÖNÜYOR"

"Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

"HAKEM KARARLARINDA ÇİFTE STANDART YOK EDİLMELİ"

"TFF'den bahsetmek istiyorum biraz da... Bu kadar kısa sürede bu kadar çok olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde Futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. TFF'nin kurullarının, hakemlerinin kararları ve performansları Avrupa'nın büyük liglerinde hiç görülmemiş bir seviyede kaderimizi etkiliyor. Tek dileğimiz, adil bir yönetim olması ve hakem kararlarında çifte standardın yok edilmesi. "

"NEGATİF YORUMLAR 40 TROL HESAP TARAFINDAN YAYILDI"

"Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçını ortak kararla oynamadık. Bu konuda sosyal medya ve geleneksel medyada şahsıma organize ve planlı saldırılar oldu. Ben Galatasaray Kulübü olsam 'Beni niye unuttunuz, ben de kararın alınmasındaki faktörlerden biriydim' derim. Trol hesapların kimlere ve nelere hizmet ettiği herkesin bildiği gerçeklerdir. Paylaşımlardaki negatif yorumların %59'u 40 troll hesap tarafından yayıldı. Bunların ortak yanı Fenerbahçe'nin sıkı sıkıya bağlı olduğu değerler ile sıkıntıları olması mıdır? Önce algılar sosyal medyaya yerleştiriliyor, sonra da geleneksek medyada pişiriliyor. Başkanınız olarak 6 sezondur yaşadıklarımızda esas hatırlayacağım düşmanlarımızın sözleri ve saldırıları değil, dost bildiklerimizi sessizliğidir."

"YÖNETMELİK VAR, VERİLEMİYOR"

"Stadımızın adını Atatürk Stadı yapabilme konusu için bilgi vereceğim. Mevcut bir yönetmelik var, aynı şehirde birden fazla tesise Atatürk Stadı adı verilemiyor. Başvurumuz reddedileceği için konuyu Spor Bakanlığı ile görüştük. Bir yönetmelik değişikliği basit bir konudur. İstanbul büyük bir şehir olduğu için birçok konuda olduğu gibi Avrupa ve Anadolu yakasının farklı değerlendirilmesini önerdik. Bazı görüşmelerin uygun olacağı bize söylendi. Yaptığımız temaslarda bir ilerleme sağlayamadık. Devletimizin bu konuya olumlu yaklaşmasını temenni ediyoruz. İnşallah yardımcı olurlar."

GALATASARAY'A SERT GÖNDERME

"Biz hakikatten çok farklı camiayız. Herkes kendi camiasını en iyi bilir, kendi camiasını över. Ben gerçeklerden hareket etmek istiyorum. Olağanüstü yeteneğe sahipler. Algı yaratma, manipüle etme yeteneğine sahipler. Bizimle alakası olmayan konularla ilgili basın toplantısı yapıyorlar, devamlı Fenerbahçe gündem geliyor. 10 pozisyonda 1 kez aleyhlerine karar çıksın, ortalığın altını üstüne getirirler. Utanma, üzülme, riyakarlık... Hiç böyle şeyleri yok. Utanma refleksi olmayan camia. Fenerbahçe'de hiçbir yönetici verdiği parayı geri bile istemez. Kulübün hisselerine haciz getirmez. Fenerbahçe'de bir yönetici verdiği para sonrası kulübün hisselerine haciz getirecek, sonra başkan seçilecek! Bu bizde olamaz, maça bile gelemez. Transfer yaparken etik kurallara dikkat etmezler. Bize kimse 'Oyuncumuzu ayarttınız' diyemez. Kulüpler Birliği Vakfı'nda bize herkes teşekkür eder. Onlar önce oyuncunun aklını çeler ve sonra kulübünü köşeye sıkıştırırlar. İşler kötü giderken ortalığı kızıştırırlar. Biz spor kulübüyüz, onlar spor kulübü."