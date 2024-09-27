Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret!

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:13

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yapılan sponsorluk imza töreninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Milli Takım formasını takdim etti."


Etiketler: #TFF #İbrahim Hacıosmanoğlu #Ali Koç

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