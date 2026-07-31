Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Bild'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, önceki sezonun ikinci yarısında Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey'un bonservisini almayı planlıyordu.

YABANCI KURALI NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ Galatasaray, Fransız oyuncunun bonservisi için 10-15 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak yabancı kuralı nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Bild'de yer alan haberde, "Türkiye'deki kurallar nedeniyle yabancı oyuncu kotasında sadece bir yer kalmış durumda ve bu kotayı başka bir pozisyon için kullanmaları gerekiyor; bu nedenle Boey'i transfer etmekten vazgeçtiler" ifadeleri yer aldı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki haftalarda verdiği röportajda Noa Lang ve Sacha Boey gibi geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için yeni yabancı kuralı nedeniyle adım atamadıklarını söylemişti.

BAYERN MÜNİH'TE DÜŞÜNÜLMÜYOR Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Sacha Boey'u kadroda düşünmediklerini ve 25 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

Eberl, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor" diye konuştu.