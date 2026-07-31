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Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği
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Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

31.07.2026 09:29:00
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Cumhuriyet Spor
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Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın önceki sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Bayern Münihli futbolcu Sacha Boey'in bonservisiyle transfer etmek istediği ancak yabancı kuralı nedeniyle vazgeçtiği iddia edildi.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Bild'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, önceki sezonun ikinci yarısında Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey'un bonservisini almayı planlıyordu.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

YABANCI KURALI NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, Fransız oyuncunun bonservisi için 10-15 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak yabancı kuralı nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Bild'de yer alan haberde, "Türkiye'deki kurallar nedeniyle yabancı oyuncu kotasında sadece bir yer kalmış durumda ve bu kotayı başka bir pozisyon için kullanmaları gerekiyor; bu nedenle Boey'i transfer etmekten vazgeçtiler" ifadeleri yer aldı.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki haftalarda verdiği röportajda Noa Lang ve Sacha Boey gibi geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için yeni yabancı kuralı nedeniyle adım atamadıklarını söylemişti.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

BAYERN MÜNİH'TE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Sacha Boey'u kadroda düşünmediklerini ve 25 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Eberl, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor" diye konuştu.

Alman basını duyurdu: Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

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