Alman basınından flaş iddia: Fenerbahçe'de santrfora yeni aday

Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Adem Yeşilyurt, Nathan Ake gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe golcü transferinde gaza bastı. Guirassy ile sık sık anılan sarı lacivertliler için Alman basını yeni bir iddia ortaya attı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Fenerbahçe, Stuttgart'taki geleceği belirsiz olan Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Yöneticiler, tecrübeli oyuncuyu takımda tutmak istese de teknik direktör Hoeness, oyuncunun takımdan ayrılmasına karşı değil.

abere göre 2028'de sözleşmesi sona erecek olan Ermedin Demirovic, Stuttgart'tan ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra 28 yaşındaki futbolcu ile Juventus ve Leeds United ilgileniyor.

87 MAÇTA 43 GOLE KATKI

2024 yılında Augsburg'dan 23 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Demirovic, 87 maçta 32 gol atarken, 11 asist yaptı.