Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen transfer döneminin gözde ismi haline geldi. Birçok takımın ilgisine çeken yıldız oyuncu için son teklif ise Suudi Arabistan'dan geldi.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Al-Hilal, Osimhen için 130 milyon Euro teklif etti.

Suudi kulübü adına hareket eden bir yetkili aracılığıyla yapılan teklifin sözlü olarak iletildiği belirtildi.

Haberde Galatasaray yönetiminin bu aşamada müzakere yapmaya yanaşmadığı ve görüşmelere girmeye niyetinin olmadığı kaydedildi.