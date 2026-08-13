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Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif
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Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

13.08.2026 14:55:00
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Cumhuriyet Spor
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Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için dev bir teklif yaptığı iddia edildi.

Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen transfer döneminin gözde ismi haline geldi. Birçok takımın ilgisine çeken yıldız oyuncu için son teklif ise Suudi Arabistan'dan geldi.

Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Al-Hilal,  Osimhen için 130 milyon Euro teklif etti.

Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

Suudi kulübü adına hareket eden bir yetkili aracılığıyla yapılan teklifin sözlü olarak iletildiği belirtildi.

Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

Haberde Galatasaray yönetiminin bu aşamada müzakere yapmaya yanaşmadığı ve görüşmelere girmeye niyetinin olmadığı kaydedildi.

Alman basınından flaş iddia: Suudi Arabistan takımından Victor Osimhen'e rekor teklif

33 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Önceki sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan Victor Osimhen 22 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #victor osimhen #Al Hilal

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