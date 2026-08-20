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Almanlar duyurdu: Can Uzun'dan Galatasaray yanıtı!

Almanlar duyurdu: Can Uzun'dan Galatasaray yanıtı!

20.08.2026 21:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanlar duyurdu: Can Uzun'dan Galatasaray yanıtı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli oyuncu Can Uzun'un, Galatasaray'ın transfer teklifini reddettiği iddia edildi.
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Galatasaray son olarak Aleksey Batrakov transferini tamamlarken, Can Uzun için de uzun süredir temaslarda bulunuyordu.

Sky Sports Almanya'nın aktardığı bilgilere göre milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmayı reddetti.

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İTALYAN VE İSPANYOL KULÜPLER İLGİLENİYOR İDDİASI

Böylece sarı-kırmızılıların genç yıldız için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.

Can Uzun'un geleceği konusunda İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı kaydedildi.

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28 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asist kaydetti. 

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