Almanlar duyurdu: Can Uzun'dan Galatasaray yanıtı!

Galatasaray son olarak Aleksey Batrakov transferini tamamlarken, Can Uzun için de uzun süredir temaslarda bulunuyordu.

Sky Sports Almanya'nın aktardığı bilgilere göre milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmayı reddetti.

İTALYAN VE İSPANYOL KULÜPLER İLGİLENİYOR İDDİASI

Böylece sarı-kırmızılıların genç yıldız için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.

Can Uzun'un geleceği konusunda İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı kaydedildi.

28 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asist kaydetti.