Almanlar duyurdu: Stuttgart'tan Galatasaray'a Ermedin Demirovic yanıtı!

Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken Ermedin Demirovic konusunda bir gelişme yaşandı.

Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Ermedin Demirovic için Alman kulübüne 15 milyon Euro'luk ilk resmi teklifini iletti.

TEKLİFİN AYRINTILARI

Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcüyü santrfor pozisyonundaki 1 numaralı hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Haberde Galatasaray'ın Demirovic'e uzun süreli bir sözleşme önerdiği ve oyuncuya Stuttgart'ta kazandığından daha yüksek net maaş teklif ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların bu hamlesiyle transferde oyuncunun kararını etkilemeyi hedeflediği kaydedildi.

STUTTGART'TAN TEKLİFE YANIT

Stuttgart'ın ise Galatasaray'ın sunduğu 15 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulduğu ifade edildi.

Alman ekibinin Demirovic'i takımın önemli oyuncularından biri olarak gördüğü ve transfer için daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Demirovic, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli oyuncuyla ilgili çıkan transfer haberlerini yalanlamıştı.

Galatasaray ise bugün oyuncunun transfer şartlarını sormasının ardından kısa süre içerisinde ilk resmi teklifini Stuttgart'a ileterek transferde somut adım attı.

38 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Stuttgart forması altında geçen sezon 38 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.