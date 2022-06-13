Almanlar yazdı: Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeli ortaya çıktı!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:27

Son Avrupa Ligi Şampiyonu Eintracht Frankfurt, İtalya'nın Torino takımının da gündemine gelen Rıdvan Yılmaz'ı renklerine kattı. Alman basını oyuncunun transfer detaylarını yazdı. Bild gazetesi, Eintracht Frankfurt'un oyuncu için 3 milyon Euro ödeyeceğini okuyucularına duyurdu.

Habere göre; Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, oyuncunun transferi için haftalardır temaslarını sürdürüyordu ve görüşmeler nihayetlendi. Genç oyuncu bu hafta uzun süreli bir sözleşmeye imza atacak.

Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in ise Torino'ya transfer olacağı bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılan Rıdvan Yılmaz, Almanya'ya gidecek.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.