Almanlar yazdı: Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeli ortaya çıktı!
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Süper Lig kulübü Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Alman basını, oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini yazdı.
Son Avrupa Ligi Şampiyonu Eintracht Frankfurt, İtalya'nın Torino takımının da gündemine gelen Rıdvan Yılmaz'ı renklerine kattı. Alman basını oyuncunun transfer detaylarını yazdı. Bild gazetesi, Eintracht Frankfurt'un oyuncu için 3 milyon Euro ödeyeceğini okuyucularına duyurdu.
Habere göre; Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, oyuncunun transferi için haftalardır temaslarını sürdürüyordu ve görüşmeler nihayetlendi. Genç oyuncu bu hafta uzun süreli bir sözleşmeye imza atacak.
Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in ise Torino'ya transfer olacağı bildirildi.
Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılan Rıdvan Yılmaz, Almanya'ya gidecek.
Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.
Video Haberler
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Ünnü AKP'den istifa etti
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- AKP iktidarı sallantıda