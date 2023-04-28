Almanya, 2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Almanya'nın, 2026 FIBA ​​Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:37
Almanya, 2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
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2026 FIBA ??Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yapılan açıklamada, 2026 FIBA ??Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkının Alman Basketbol Federasyonuna verildiği duyuruldu.

Organizasyonun, Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirileceği bildirildi.


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