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Almanya'da Jürgen Klopp dönemi

Almanya'da Jürgen Klopp dönemi

24.07.2026 13:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya'da Jürgen Klopp dönemi

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

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Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi resmen başladı.

Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'un milli takım teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Klopp ile 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandı.

İKİ YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri döndü. Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından konuşan Klopp, Alman Milli Takımı'nın, Almanları bugün neredeyse hiçbir şeyin yapamadığı kadar bir araya getirme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

Getirildiği görevin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 1,5 yılda Red Bull'da yaşadığım, öğrendiğim her şey için ve bu anlaşmayı mümkün kılan şeffaflık için minnettarım. Şimdi Alman futbolunda bu özel görevi dört gözle bekliyorum. Birlikte alçakgönüllülük ve sabırla yaklaşacağız. Birbirleri için savaşan, futboldan zevk alan ve ülkemiz insanının tam bir inançla arkasında toplanabileceği bir takım geliştirmeyi istiyoruz."

Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan Klopp, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında da görev yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Borussia Dortmund ile ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı.

Klopp, 2015-2024 yılları arasında görev yaptığı Liverpool ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki defa İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Bu arada 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucu yenilen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.

İlgili Konular: #Almanya #Teknik Direktör #Jürgen Kloop

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