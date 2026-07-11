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Almanya Futbol Federasyonu'ndan Jürgen Klopp açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Jürgen Klopp açıklaması

11.07.2026 18:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya Futbol Federasyonu'ndan Jürgen Klopp açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jürgen Klopp ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Almanya Futbol Federasyonu, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevinin olası devralımına dair ilk kapsamlı görüşmeyi gerçekleştirmiştir. Bu yapıcı fikir alışverişinde, potansiyel bir sözleşmenin temel esasları üzerinde mutabakata varılmıştır.

Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilecektir. Her iki taraf da müzakerelerin — Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması koşuluyla — nihayetinde başarıyla sonuçlandırılabileceği konusunda iyimserdir.

Olası bir sözleşmenin nihai olarak DFB GmbH & Co. KG'nin Denetleme Kurulu ve Ortaklar Kurulu'nun gerçekleştireceği ortak toplantıda karara bağlanması/onaylanması gerekmektedir."

İlgili Konular: #Almanya #Teknik Direktör #Jürgen Kloop

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