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Almanya kadrosunu açıkladı: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel ve Leroy Sane kararı!

Almanya kadrosunu açıkladı: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel ve Leroy Sane kararı!

17.09.2026 11:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya kadrosunu açıkladı: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel ve Leroy Sane kararı!

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan maçlarının kadrolarını açıkladı. Klopp, kadrosunda Beşiktaşlı kaleci Alexander Nübel'e yer verirken Galatasaraylı Leroy Sane'yi tercih etmedi.
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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, göreve başlamasının ardından açıkladığı ilk kadroda Nübel'e de yer verdi. Böylece Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisi, yeniden Almanya Milli Takımı formasını giyme fırsatı yakaladı.

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BEŞİKTAŞ'TA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan Nübel, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla dikkat çekti. Alman kalecinin özellikle sezonun ilk bölümündeki istikrarlı görüntüsü, milli takımın radarına yeniden girmesinde etkili oldu.

Alexander Nübel, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

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KLOPP'UN İLK KADROSUNDA SANE YOK

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından ilk kadrosunu açıkladı.

Yeni teknik direktörün ilk milli takım döneminde Almanya; Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'yi milli takım kadrosuna davet etmedi.

KLOPP'TAN SANE AÇIKLAMASI

Jürgen Klopp, basın toplantısına Sane ile ilgili gelen soruya  "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım.  Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz" dedi.

GÖRÜLMEMİŞ KADRO, 4 MAÇA 2 AYRI 22'LİK KADRO

Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, daha önce pek rastlanmayan bir uygulamaya imza attı. Klopp, Uluslar Ligi'ndeki ilk 2 karşılaşma için 22 kişilik bir kadro belirlerken, sonraki 2 mücadele için ise farklı 22 oyuncudan oluşan bir liste açıkladı.

Klopp'un tercihleri doğrultusunda bazı futbolcular yalnızca belirli maçların kadrosunda yer alacak. Alexander Nübel, Almanya'nın deplasmanda Hollanda ve sahasında Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli kaleci, sahadaki Sırbistan ve deplasmandaki Yunanistan maçlarının kadrosunda ise yer almadı.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Klopp'un Almanya kadroları şu şekilde:

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