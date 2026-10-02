Almanya, Sırbistan karşısında zorlanmadı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Almanya, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve grupta 3. sırada yer aldı. Sırbistan ise 0 puanla 4. sırada kaldı.
BISCHOF GOLÜNÜ ATTI
Almanya, 39. dakikada Tom Bischof'un golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Bischof, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
WIRTZ SKORU BELİRLEDİ
61. dakikada sahneye Florian Wirtz çıktı. Güzel bir pasla topla buluşan Wirtz, yerden sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya'yı 2-0 öne geçirdi.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Almanya karşılaşmayı 2-0 kazandı.