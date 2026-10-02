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Almanya, Sırbistan karşısında zorlanmadı!

Almanya, Sırbistan karşısında zorlanmadı!

2.10.2026 00:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya, Sırbistan karşısında zorlanmadı!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Almanya, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve grupta 3. sırada yer aldı. Sırbistan ise 0 puanla 4. sırada kaldı.

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BISCHOF GOLÜNÜ ATTI

Almanya, 39. dakikada Tom Bischof'un golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Bischof, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

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WIRTZ SKORU BELİRLEDİ

61. dakikada sahneye Florian Wirtz çıktı. Güzel bir pasla topla buluşan Wirtz, yerden sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya'yı 2-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Almanya karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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