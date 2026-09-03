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Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

3.09.2026 09:22:00
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AA
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Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak.

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. 

 

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

 

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Almanya #filenin sultanları #CEV Avrupa Şampiyonası

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