Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak.
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.