Almanya'ya kendi sahasında Yunanistan çelmesi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf, 1-0'lık skorla Yunanistan oldu.

YUNANİSTAN'A TEK GOL YETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Yunanistan, 74. dakikada Dimitrios Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde Almanya'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Yunanistan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

NÜBEL FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya'nın ilk 11'inde sahaya çıktı. Jürgen Klopp'un görev verdiği Nübel, karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

Bu sonuçla Yunanistan gruptaki ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükselirken, Almanya 1 puanda kaldı.

Almanya ligdeki üçüncü maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Yunanistan ise kendi evinde Hollanda ile karşılaşacak.