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Almanya'ya kendi sahasında Yunanistan çelmesi!

Almanya'ya kendi sahasında Yunanistan çelmesi!

27.09.2026 23:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya'ya kendi sahasında Yunanistan çelmesi!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf, 1-0'lık skorla Yunanistan oldu.

YUNANİSTAN'A TEK GOL YETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Yunanistan, 74. dakikada Dimitrios Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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Kalan bölümde Almanya'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Yunanistan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

NÜBEL FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya'nın ilk 11'inde sahaya çıktı. Jürgen Klopp'un görev verdiği Nübel, karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

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Bu sonuçla Yunanistan gruptaki ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükselirken, Almanya 1 puanda kaldı.

Almanya ligdeki üçüncü maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Yunanistan ise kendi evinde Hollanda ile karşılaşacak.

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