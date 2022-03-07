Almanya'da taraftarlar Tayfun Korkut'un istifasını istedi
Bundesliga'da zor günler geçiren Hertha Berlin'de Türk teknik direktör Tayfun Korkut'a tepkiler yağıyor. Hertha Berlin'in sahasında Eintracht Frankfurt'a 4-1'lik sonuçla mağlup olmasının ardından tribünler Korkut'u protesto etti.
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Hertha Berlin ligde kötü günler geçiriyor. Paul Dardai'nin yerine göreve getirilen Tayfun Korkut, 12 karşılaşmada takımının başında yer alırken 2 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak adeta hayal kırıklığı yarattı.
Hertha Berlin 23 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Başkent ekibi son olarak sahasında Eintracht Frankfurt'a 4-1 mağlup oldu ve tribünlerden Tayfun Korkut'a büyük tepki yağdı.
Hertha Berlin tribünleri Türk teknik direktörü istifaya davet etti. Hertha Berlin yönetiminin teknik direktör arayışına başladığı iddia edilirken Tayfun Korkut'la da yolların kısa süre içinde resmen ayrılması bekleniyor.
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