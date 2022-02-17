Almanya'da yapılan araştırma şiddet olaylarının maddi yönüne dikkat çekti
Almanya'da yapılan bir araştırmada, futbol maçları nedeniyle çıkan olaylarda ülkenin, her yıl milyonlarca Euro zarara uğradığı belirtildi.
Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFO) tarafından çarşamba günü yayımlanan bir analize göre, Almanya'daki profesyonel futbol maçlarıyla bağlantılı şiddet olayları, her yıl yaklaşık 44 milyon Euro'ya mal oluyor.
Almanya Polis Teşkilatı'nın suç istatistiklerinde yapılan analize göre, Almanya'da birinciden üçüncü lige kadar futbol maçlarının oynandığı günlerde, ilgili kentlerdeki şiddet suçlarının sayısı yaklaşık beşte bir oranında arttı.
IFO Çalışma ve Demografik Ekonomi Merkezi Direktörü Helmut Rainer, "Tetikleyici olan maçlar sırasındaki olaylar veya maç sonuçları değil, daha çok bir taraftar grubunun üyesi olarak tanınma arzusu" dedi.
İncelenmekte olan 4.5 yıllık dönemde, futbol maçlarıyla bağlantılı hafif nitelikli şiddet suçlarının sayısı 38 bin 268 olarak tahmin edilireken bu durum, polis kuvvetleri, savcılıklar ve mahkemelerin yanı sıra kazanç kaybı ve tıbbi tedavi nedeniyle maliyetlere yol açtı.
IFO Enstitüsü, Alman belediyelerinden alınan veri setlerini analiz ettiği kaydedildi. Maç sırasındaki sonuçlar ve önemli anlar gibi özgün futbol verilerine ek olarak, bahis oranları, hava durumu verisi, mevsimsel etkiler ve nüfus göstergelerinin de analize dahil edildiği ifade edildi.
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