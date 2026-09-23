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Alperen Şengün'ün hedefi yüksek: 'NBA'deki en iyi oyuncu olmak istiyorum'

Alperen Şengün'ün hedefi yüksek: 'NBA'deki en iyi oyuncu olmak istiyorum'

23.09.2026 00:01:00
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Alperen Şengün'ün hedefi yüksek: 'NBA'deki en iyi oyuncu olmak istiyorum'

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, medya gününde açıklamalarda bulundu.
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Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ligin en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi.

Yeni sezon öncesi medya gününde konuşan milli basketbolcu, "Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor. Daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz. Bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum" dedi.

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"BU LİGDE OYNAMAK ZOR"

Beklentilerin kendisini daha motive ettiğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Bu ligde oynamak bir hayatta kalma mücadelesi. Çünkü her yıl gelen 60 yeni oyuncu var ve emekli olana kadar asla rahatlayamazsınız. Her yıl çok çalışmalısınız. Bu ligde oynamak zor. Çok fazla yetenek var ve ben bu baskıyı seviyorum. Her yıl, beni daha iyi bir oyuncu yapıyor. 20 sayı attıysam, 25 yapabilirim. 25 attıysam, 30 yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Houston Rockets, NBA'deki yeni sezonun ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü TSİ 03:30'da kendi evinde Dallas Mavericks'i konuk edecek. 

İlgili Konular: #nba #Alperen Şengün #Houston Rockets

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