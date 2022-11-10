Alperen Şengün'ün 17 sayısı, Rockets'a galibiyet için yetmedi
NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, Toronto Raptors‘a konuk oldu. Houston’da temsilcimiz Alperen Şengün’ün 17 sayı, 8 ribaunt, 3 blok ve 1 top çalma performansı yeterli olmadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün 17 sayılık performansı Toronto Raptors karşısında galibiyet için yetmedi.
NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Toronto Raptors'ın, Houston Rockets'ı 116-109 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika 20 saniye süre aldı.
Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist, 1 top çalma ve 3 blok performansı mağlubiyete engel olamadı.
Jalen Green, Houston Rockets'ta 21 sayı ile takımın maçtaki en skorer oyuncusu oldu.
Toronto Raptors'ta ise Fred VanVleet, 32 sayı ile galibiyete katkı verdi.
CEDİ OSMAN'DAN 7 SAYI
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings'e 127-120 yenildi.
Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 15 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans göstererek mağlubiyete engel olamadı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell, kaydettiği 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.
Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis 21 sayı, Harrison Barnes ise 20 sayı ile oynadı.
DESMOND BANE VE JA MORANT'TAN 32'ŞER SAYI
Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u 124-122 mağlup etti. Grizzlies'ta Desmond Bane ve Ja Morant, 32'şer sayı ile galibiyeti getirdi.
San Antonio Spurs'ta Jakob Poeltl ve Devin Vassell'in 22'şer sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
Bu sonuçla birlikte San Antonio Spurs, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
SONUÇLAR:
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 94-87
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 95-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 119-122
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 119-125
Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-112
Brooklyn Nets-New York Knicks: 112-85
Toronto Raptors-Houston Rockets: 116-109
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 111-115
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 117-129
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 132-136
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 122-124
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 114-101
Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 127-120
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- 'Başın derde girecek' demişler...
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Çekilme talimatı verdiler
- Laik şoför İngiliz basınında