Alperen'in takımı Rockets, NBA'de peş peşe 7. galibiyetini aldı

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:45

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 114-104 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, ağırladığı Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup etti. Rockets, 15 maçlık yenilgi serisinin ardından aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti.

Rockets'ta Eric Gordon 21 sayı, Garrison Mathews 19 sayı, 3 top çalma ve Christian Wood 12 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 ribauntluk katkıda bulundu.

Kevin Durant'ten yoksun sahaya çıkan Nets'i, 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist üreten James Harden ayakta tutmaya çalıştı.



CAVALİERS, BULLS'UN SERİSİNİ NOKTALADI

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Chicago Bulls'u 115-92 yenerek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 6 asistle mücadele eden Darius Garland, 16 sayı, 9 ribaunt, 5 blokla oynayan Evan Mobley ve 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen taşıdı. Cedi Osman da 6 sayı, 3 top çalma, 2 blokla karşılaşmayı tamamladı.

Bulls'ta Zach LaVine 23 sayı, 9 asist, Lonzo Ball 19 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve Nikola Vucevic 18 sayı, 12 ribaunt üretti.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Miami Heat, evinde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 113-104 kazanmayı başardı. Heat'te Caleb Martin 28 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, Kyle Lowry 22 sayı, 13 asistle "double double"a imza attı. Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-New York Knicks: 122-102

Detroit Pistons-Washington Wizards: 116-119 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 106-110

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-92

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 109-110

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 113-104

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 104-136

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 96-104

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 114-120 (Uzatmada)

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-104

Sacramento Kings-Orlando Magic: 142-130

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 104-94

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 114-111