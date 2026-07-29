Altay Bayındır'dan geleceği ile ilgili açıklama

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli kaleci, aracında karşılaştığı minik bir Manchester United taraftarıyla kısa süreli sohbet etti. Küçük taraftarın, "Takımda kalacak mısın?" sorusuna Altay Bayındır, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterecek"yanıtını verdi.

İşte o anlar:

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bir taraftarın "Takımda kalacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.



Bayındır, "Hiçbir fikrim yok, bekleyip göreceğiz. Zaman bize her şeyi gösterecek" dedi.

pic.twitter.com/4XjXfzbg2L — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 29, 2026

Altay'ın bu sözleri, Manchester United'daki geleceğine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

AYRILIK PLANI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, 9 Haziran'da yaptığı haberde Manchester United'ın Altay Bayındır için mevcut planının, milli kalecinin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesi yönünde olduğunu belirtmişti.

İngiliz ekibinin yeni sezon öncesinde yedek kaleci arayışlarını sürdürdüğü, Tom Heaton'ın ise üçüncü kaleci olarak kadroda kalmasının beklendiği ifade edilmişti.

Altay Bayındır'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olması, kariyer planlaması açısından öncelikli seçenek olarak değerlendirilirken, milli kalecinin son açıklaması geleceğiyle ilgili kararın henüz netleşmediğini gösterdi.