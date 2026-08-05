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Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu
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Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

5.08.2026 15:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın Celta Vigo'ya transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Celta Vigo, milli kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Celta Vigo, 28 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro olacak. Altay Bayındır için yapılan anlaşmaya göre, milli oyuncunun çıkacağı maç sayısına göre bu rakamın artabileceği belirtildi.

Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Altay Bayındır, 2023'ten bu yana forma giydiği Manchester United'da 17 maçta kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 31 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

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