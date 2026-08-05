Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre ; Celta Vigo, milli kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

Celta Vigo, 28 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro olacak. Altay Bayındır için yapılan anlaşmaya göre, milli oyuncunun çıkacağı maç sayısına göre bu rakamın artabileceği belirtildi.