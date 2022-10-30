Altay Bayındır: 'Jesus bize sahip çıkıyor'

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 23:10
Altay Bayındır: 'Jesus bize sahip çıkıyor'
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

Altay yaptığı açıklamada, "Hoca, bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizi destekliyor. Bizler de hocamızın sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz. " dedi.

Jesus'un tüm oyunculara sahip çıktığını söyleyen başarılı kaleci, "Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağolsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." ifadelerini kullandı.


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