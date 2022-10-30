Altay Bayındır: 'Jesus bize sahip çıkıyor'
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.
Altay yaptığı açıklamada, "Hoca, bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizi destekliyor. Bizler de hocamızın sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz. " dedi.
Jesus'un tüm oyunculara sahip çıktığını söyleyen başarılı kaleci, "Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağolsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi
- İzdiham faciaya dönüştü!