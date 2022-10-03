Altay Bayındır: 'Sonuçtan mutsuzuz'
Altay Bayındır, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bayındır, 'Sonuçtan mutsuzuz' dedi.
Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, buraya her maç olduğu gibi 3 puan almaya geldik. Hocamızın söylediklerini yansıtmaya çalıştık ki yer yer yansıttık. Hatalarımızdan ders çıkarıp bir sonraki maça hazırlanacağız. Perşembe günkü maçımıza, sonra lig maçımıza hazırlanacağız. Rakibin önemi yok, biz her maça kazanmaya çıkıyoruz. Bizler Fenerbahçe futbolcusuyuz, mücadelemizle güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Sonuçtan mutsuzuz." dedi.
Eleştirileri aldırmadan yollarına devam edeceklerini söyleyen Altay, "Birlik ve beraberlik olduğu sürece, taraftarlarımızla beraber olduğumuz sürece, bizler de eleştirilere kulağımızı kapatırsak, başarılı olacağız. Herkes, her şeyin bilincinde. İyi bir hocamız var, o da elinden geleni yapıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki sonuçlar, camiamızı sevindiren skorlar olur." açıklamasını yaptı.
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