Altay Bayındır 'Yarın kalkacağız ve çalışmaya devam edeceğiz'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:18

Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük maçında performansıyla eleştirilen Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım taraftarlar tarafından ıslıklanan Altay Bayındır, "Taraftarların tepkisi oldu ne söylemek istersin?" sorusuna yanıt verdi.

Kısa bir açıklama yapan Altay Bayındır "Abi teşekkür ederim. Yarın kalkacağız ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jorge Jesus "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

MAÇTA ISLIKLANDI, DESTEK GELDİ

Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta penaltıya sebebiyet veren sonrasında ıslıklanan Altay Bayındır'a destek geldi.

Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.