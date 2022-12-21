Altay Bayındır'dan İtalyan devi Inter'e 11 şartı!
Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır'ın kendisini isteyen İtalyan ekibi Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu belirtildi.
Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Sporx'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu aktarıldı.
Öte yandan Inter'in kaleci adayları arasında Altay dışında Neto, Yan Sommer ve Agustin Rossi'nin de yer aldığı belirtildi.
2019'dan bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe'de 24 maçta kaleyi korudu.
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