Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altay'da yönetim görevi bırakıyor: 112 yıllık kulübe kayyım atanacak

Altay'da yönetim görevi bırakıyor: 112 yıllık kulübe kayyım atanacak

1.08.2026 09:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Altay'da yönetim görevi bırakıyor: 112 yıllık kulübe kayyım atanacak

TFF 3. Lig ekibi Altay'da yönetim kayyıma devrediliyor. Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle pazartesi günü mahkemeye başvurarak görevi bırakacaklarını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TFF 3’üncü Lig’de yer alan İzmir’in 112 yıllık kulübü Altay’da yönetime kayyım atanacağı açıklandı.

Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3.5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul merkezli çalışma grubunun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü yetkili mahkemeye başvurarak yönetimi bırakacaklarını ve kulübe kayyım atanacağını kaydetti.

Altay Başkanı Sinan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atanacak olan kayyım yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim. Yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim. Kulübümüzün yaşadığı şu zor günlerde bu büyük kulübü yine bu büyük camianın ayağa kaldıracağına inancım sonsuzdur. Şahsım adına elimden gelenin yapılacağının da bilinmesini özellikle rica ederim."

İlgili Konular: #altay #Yönetim #kayyım

İlgili Haberler

Altay taraftarlarından Mustafa Denizli'ye çağrı!
Altay taraftarlarından Mustafa Denizli'ye çağrı! TFF 3. Lig ekibi Altay'ın taraftarları, sosyal medyadan yapılan paylaşımda kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'ye çağrı yaptı.
Altay ligde kalma maçında Afyon'a karşı
Altay ligde kalma maçında Afyon'a karşı Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden İzmir kulübü Altay, 3. Lig 4. Grup'ta yarın Afyonspor ile kümede kalma maçına çıkacak.
Altay'da kayyım tehlikesi: Başkan adayı çıkmadı!
Altay'da kayyım tehlikesi: Başkan adayı çıkmadı! TFF 3. Lig ekibi Altay'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulübe kayyım atanması gündeme geldi.