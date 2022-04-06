Altay maç tekrarı için resmen başvurdu
İzmir ekibi Altay, Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.
Spor Toto Süper Lig’de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen başvuruda bulundu. Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin’in görev yapması gerekçesiyle tekrar talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF’ye iletti.
Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Ekmekçioğlu, "Yönetim kurulu olarak Antalyaspor maçının tekrar edilmesi konusunda TFF’ye resmi başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.
Hafta sonu oynanan maçta Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.
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