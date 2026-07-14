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Altay taraftarlarından Mustafa Denizli'ye çağrı!

Altay taraftarlarından Mustafa Denizli'ye çağrı!

14.07.2026 12:22:00
Güncellenme:
DHA
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Altay taraftarlarından Mustafa Denizli'ye çağrı!

TFF 3. Lig ekibi Altay'ın taraftarları, sosyal medyadan yapılan paylaşımda kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'ye çağrı yaptı.
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Altay'da perşembe günü tamamlanacak olağanüstü genel kurul öncesi taraftarlar kulübün bulunduğu zor durumdan kurtulması için Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı olarak taşın altına gövdenizi koymaya davet ediyoruz" mesajı verildi.

İzmir ekibinde yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile anlaşma sağlanamaması üzerine kulüp başkanı Sinan Kanlı istifa sinyali verirken, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan transfer yasaklısı Altay'da bazı oyuncuların kulüpten ayrılması camiada tedirginlik yarattı.

TARAFTARLARDAN MUSTAFA DENİZLİ'YE ÇAĞRI

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine taraftarlar harekete geçti.

Kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'den yardım bekleyen Altaylılar, seferberlik çağrısı yaptı. Altay'ın unutulmaz futbolcusu olan Mustafa Denizli, 2021'de 38 yıl sonra döndüğü siyah-beyazlı takımı teknik direktör olarak play-offtan Süper Lig'e taşımıştı.

İzmir ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Stadı'nın ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştirilmişti. Altay taraftarları camianın önde gelen bir diğer ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de kulübe sahip çıkmasını istedi.

İlgili Konular: #altay #mustafa denizli #Olağanüstü genel kurul

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