Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Son 8 maçtaki 24 puana talibiz
Spor Toto Süper Lig'in İzmir ekiplerinden Altay'da teknik direktör olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu, ilk antrenmanının ardından açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, kalan 8 haftada alınacak 24 puana talip olduklarını belirtti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kalan 8 haftada alabilecekleri 24 puana talip olduklarını söyledi.
Siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzaladıktan sonra dün ilk antrenmanına çıkan Kaloğlu, yaptığı açıklamada, kendi camiasında olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
Hiç yabancılık çekmediğini aktaran Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"20 yıl önceki dostlarımı görüyorum. Dostlarımız biraz yaşlanmış ben de dahil. Coşkulu, iyi bir takım olmak istiyoruz. Biz inanıyoruz. Büyük Altay taraftarı da bize inansın ve destek olsun. Son 8 maçımız ve en önemli 8 maçımız. Her şeyi bir yana bırakıp, kulübümüzün, camiamızın geleceği için hep birlikte olalım. Buna ihtiyacımız var, en çok da Altay taraftarına ihtiyacımız var. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz."
Kaloğlu, ligde kalmayı başaracaklarına inandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bizler gönülde bu camianın insanlarıyız. Ben de en az Büyük Altay taraftarı kadar derinden bu duyguyu yaşayan insanım. Ben Sinan Kaloğlu olduysam burada oldum. Bu bir gerçek ve gönülden de bağlıyım. Haliyle gönülden bağlı olduğunuz bir yere onun arması yere düşecek ya da solacak bir durum olduğunda bizim vicdanımız sızlar, gözümüzden yaş gelir, bu bir gerçek, bu yalan değil. Bizim amacımız burada tüm camiayla işte o göz yaşını döktürmemek. Bunun için de mücadelemizi yapacağız. Son 8 maçtaki 24 puana talibiz. Maç maç gideceğiz, bizi başkaları ilgilendirmiyor. İlk maçımızda bu coşkuyu taraftarımızın ilgisini, desteğini görmek istiyoruz ve biz bunu başaracağız."
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