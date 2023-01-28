Altay'dan taraftar tepkisi!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:17

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 09:17

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim kurulu, deplasmandaki Altaş Denizlispor maçının ardından 29 Ocak Pazar günkü Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına da taraftarlarının alınmayacak olmasına tepki gösterdi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, fair play çerçevesinde misafir takımların taraftarlarının yıllardır en güzel şekilde ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak tam olarak detaylarını bilemediğimiz şekilde, Denizlispor ve Keçiörengücü müsabakaları için emniyet kurumlarına müracaat edilerek İl Spor Güvenlik Kurulu kararı çıkarılmak suretiyle korkakça haksız rekabet yaratılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Altay Spor Kulübü 'her alanda' kurulduğu günden bugüne kadar 'korkmadan ve mertçe' mücadele etmiştir. Sahada sonuç ne olursa olsun bir yerlere şirin gözükmek ya da skor alabilmek için itibarını düşürecek basit organizasyonların peşinde küçülmemiştir. Bundan sonra kulübümüze ve taraftarlarına dost elini açanlarla ebediyen dost kalacağımızı ve aynı şekilde dostça misafir edeceğimizi, farklı oyunlarla haksızlığa uğratmaya çalışanlara ise 'yasal çerçevede kalmak koşulu' ile misliyle karşılık vereceğimizi belirtiriz."