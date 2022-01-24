Altınordu 6 ayda 6 oyuncu uğurladı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:06

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan İzmir ekibi, Türk futboluna kattığı değerler ile dikkat çekerken son olarak 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı, 600 bin Euro bonservis bedeliyle Süper Lig lideri Trabzonspor'a transfer etti. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi yıldızları bünyesinden çıkaran Altınordu, son dönemde yine oyuncu satışlarıyla ilgi uyandırdı.



2021 yılının temmuz ayında ön libero Oğulcan Ülgün'ü 3.5 milyon TL'ye İttifak Holding Konyaspor'a gönderen kırmızı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Metehan Mimaroğlu'nu 350 bin Euro'ya Adana Demirspor'a, kaleci Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a, Burak İnce'yi 1.3 milyon Euro'ya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e yolladı.

Yiğit Emre Çeltik ise başka kulübe transferinden yüzde 50 pay alma koşulu ile Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'a transfer oldu.