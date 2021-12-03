Altınordu'da Enis kayıplarda
Görev aldığı 11 maçın 5'inde ilk 11'de şans bulan Enis, toplam 407 dakika süre bulurken, sadece 1 gol atabildi.
Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da geçen sezonun yıldızı Enis Destan, bu sezon geride kalan 14 haftada beklentileri karşılayamadı. Görev aldığı 11 maçın 5'inde ilk 11'de şans bulan Enis, toplam 407 dakika süre bulurken, sadece 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon ligde 13 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki santrfor, 2021-22'de sadece Menemenspor filelerini sarstı. Enis, sezon başında transfer görüşmesi yapmak için Avusturya'ya gitmiş ancak anlaşma sağlanamaması üzerine yuvada kalmıştı. Ümit Milli Takım'da 2 golü bulunan Enis'in devre arasında Avrupa kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.
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