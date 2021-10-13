Altınordulu Enis, Ümit Milli Takım'ı sırtlıyor
TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun genç forveti Enis Destan, Ümit Milli Takım'da Kazakistan'a attığı golle takımının kazanmasını sağladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç yıldız adaylarından 19 yaşındaki forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ay yıldızlı ekibe son 2 maçta 4 puan kazandırdı.
2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu'nda mücadele eden Türkiye dün deplasmanda Kazakistan'ı Altınordulu Enis'in 27'nci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Genç santrfor geçen ay Bursa'da İskoçya ile oynanan maçta 75'inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1'e getirmiş ve ay yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3'üncü sıraya yükseldi. Ligde son olarak 1-0'lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.
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