Alvaro Negredo'dan Beşiktaş itirafı: 'Gözüm kapalı giderdim'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 2017-2018 sezonuna ve Türkiye'deki günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kariyerini geçen sezon noktalayan ve şu anda Sevilla B Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki Negredo, Flashscore'a verdiği röportajda Beşiktaş'ta futbol oynadığı döneme dair önemli ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLDAN ÇOK KEYİF ALDIM"

Negredo, 2017-2018 sezonundaki Beşiktaş kadrosunun çok kaliteli olduğunu belirtirken siyah-beyazlı takımda geçirdiği dönemin kariyerindeki özel deneyimlerden biri olduğunu söyledi.

Negredo, "O takım harikaydı. Sevilla'da birlikte oynadığım Adriano, Gary Medel, Türk Milli Takımı'nda forvet olan Cenk Tosun ve daha birçok çok iyi oyuncumuz vardı. Hem oyuncu hem de taraftar olarak futboldan en çok keyif aldığım yerlerden biriydi. Takım etrafındaki tutku seviyesi inanılmazdı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRACAK OLSAM..."

İstanbul'da geçirdiği bir yılın kendisi için özel olduğunu ifade eden Negredo, ileride Beşiktaş'ın başına geçme ihtimaline de olumlu yaklaştı.

Negredo, "Kültürünü, atmosferini ve tutkusunu hissediyorsunuz. İnsana duyguları çok yoğun hissettiren bir yer. Gelecekte biri bana Beşiktaş gibi bir takımı çalıştırabileceğimi söylese, gözlerim kapalı giderdim" diye konuştu.

"TARAFTARLAR TAKIM İÇİN YAŞIYOR"

Beşiktaş taraftarlarından övgüyle bahseden İspanyol futbol adamı, tribünlerdeki tutkunun kendisini etkilediğini dile getirdi.

Negredo, "Takım için yaşıyorlar. Çok fazla duygu üretiyorlar ve hem iyiyi hem de kötüyü hissetmenizi sağlıyorlar. Oldukça radikal olabiliyorlar ama bence bu da onu bu kadar özel bir deneyim yapan şeylerden biri. Türklerin futbola olan tutkusu harika" ifadelerini kullandı.

"EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUM BEŞİKTAŞ STADI"

Negredo, Beşiktaş Stadı'nın kariyerinde oynadığı en gürültülü stat olduğunu söyledi.

Negredo, "Evet, hiç şüphesiz. O ilk maçı hatırlıyorum. Topu kazandığımız andan itibaren tüm stadyum coştu. Sanırım oğlum futbolu çok sevdiği için biraz holigan oldu. Çitlere vurup, zıplayıp bağırdığı bir videosu var bende. Daha bir yaşlarındaydı. Orada inanılmaz zaman geçirdim. O sezon ligi kazanamamamız üzücü çünkü çok yaklaşmıştık ama deneyim muhteşemdi" dedi.

"QUARESMA İLE BAZEN BİRBİRİMİZE KIZARDIK"

Negredo'nun açıklamalarında en dikkat çeken bölümlerden biri ise eski takım arkadaşı Ricardo Quaresma hakkındaki sözleri oldu.

Portekizli yıldızın yeteneklerine vurgu yapan Negredo, hücumdaki oyun tarzı nedeniyle zaman zaman saha içerisinde anlaşmazlık yaşadıklarını ancak aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu ifade etti.

Negredo, "Olağanüstü bir oyuncuydu. O kadar çok becerisi ve yeteneği vardı ki, bir forvetin ona uyum sağlaması bazen zor oluyordu. Hareketlerinizi ona göre uyarlamanız gerekiyordu. Soyunma odasını paylaştığım en yetenekli oyunculardan biriydi. Ayrıca çok karakterliydi ve çok sıkı antrenman yapardı. Arkadaş olduk. Bazen maçlar sırasında belirli bir pas veya karardan dolayı birbirimize kızardık ama bu futbolun bir parçası. Soyunma odasında veya maçın ortasında, etrafınızda çok fazla insan ve duygu var. Ama onunla çok iyi bir ilişkim var ve Türkiye'deki zamanımla ilgili çok güzel anılarım var" diye konuştu.

"SÜPER LİG ÇOK REKABETÇİ"

Negredo, Süper Lig'in seviyesini ve Türkiye'deki futbol atmosferini de değerlendirdi.

Negredo, "Futbol seviyesi açısından iyi bir lig. Dünyanın dört bir yanından birçok oyuncu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giydi. Çok yüksek seviyede oyuncular oraya gitti. Gerçekten öne çıkan şey tutku: futbol, stadyumlar, taraftarlar. Bu anlamda, İspanya veya İngiltere ile karşılaştırabilirim ancak Premier Lig'in finansal olarak farklı bir seviyede olduğunu da belirtmeliyim. Ama Süper Lig çok rekabetçi bir lig" ifadelerini kullandı.