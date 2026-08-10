Amazon ve Facebook'un kurucuları Liverpool'u satın alıyor!

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da yer aldığı bir konsorsiyum, Premier Lig kulübü Liverpool’un yaklaşık üçte bir hisselerini satın almak üzere bir anlaşmaya varmak üzere.

Haberlere göre, yatırımcı grubunda Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saverin de yer alıyor.

Sky News'un aktardığına göre, konsorsiyumun başında çelik devi Lakshmi Mittal'ın damadı ve İngiliz Championship kulübü Queens Park Rangers'ın eski hissedarı Amit Bhatia bulunuyor. Konsorsiyum ile Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un (FSG) bu hafta içinde anlaşmaya varabileceği aktarıldı.

Jeff Bezos

TARİHE GEÇECEK HİSSE DEĞERİ

FSG sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, “Amit Bhatia tarafından yönetilen, idare edilen ve temsil edilen bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Futbol Kulübü’ne stratejik bir azınlık yatırımı yapma konusunda ilgi gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Haberlere göre, bu yatırımla kulübün değeri yaklaşık 4,4 milyar sterlin (5,9 milyar dolar) olarak belirlenecek ve bu rakam, bir futbol kulübü anlaşmasında bugüne kadar elde edilen en yüksek değerlemelerden biri olacak.

2010 yılında Liverpool'u satın alan FSG, son yıllarda kulübün kontrolünü elinde tutarken dışarıdan yatırım olanaklarını da araştırıyordu. Bildirilen değerleme rakamına göre gerçekleşecek bir anlaşma, FSG'nin 16 yıllık sahipliği süresince Liverpool'un değerindeki önemli artışı vurgulayacak.

Andoni Iraola

ANDONI IRAOLA TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Bu yatırım, Anfield'da saha içinde ve dışında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Liverpool, yeni oyuncular için yaklaşık 446 milyon sterlin harcamasına rağmen geçen sezon Premier Lig’de beşinci sırada yer aldı.

Kulüp, daha sonra Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdı ve eski Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola’yı göreve getirdi; aynı zamanda takımın sembolü haline gelen Mısırlı forvet Mohamed Salah da kulüpten ayrıldı.

2020 yılında Liverpool'un 30 yıl sonra kazandığı ilk ulusal lig şampiyonluğuna katkıda bulunduğu kabul edilen Michael Edwards, temmuz ayında Fenway Sports Group'taki futbol genel müdürlüğü görevinden ayrıldı.

20 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Dünya futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olan Liverpool, aynı zamanda sporun en değerli ve en geniş taraftar kitlesine sahip takımları arasında yer alıyor; ikonik Anfield stadyumu, küresel taraftar kitlesinin kalbinde yer alıyor.

Kulüp, 2024-25 sezonunda 20. İngiltere lig şampiyonluğunu kazanarak rekoru egale etti. Kulübün başarıları arasında ayrıca altı Avrupa Kupası, sekiz FA Kupası, rekor niteliğindeki 10 Lig Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası yer alıyor.

Liverpool, yeni Premier Lig sezonuna 23 Ağustos'ta Newcastle United deplasmanında başlayacak.