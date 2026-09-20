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Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.09.2026 10:09:00
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Cumhuriyet Spor
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Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'i 6. haftasında Beşiktaş, Amed SK'ye konuk oluyor.

Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TROSSARD'IN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyip giymeyeceği, bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İLK RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

Amed SK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Amedspor

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