Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir'i 5 golle devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler Faaliyetler ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed Sportif Faaliyetler 5-0'ık skorla kazandı.
Amed Sportif Faaliyetler, 45+1. dakikada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle devreyi önde kapattı.
Gift Orban, 51., 55. ve 74. dakikalarda attığı 3 golle hat-trick yaptı.
Mbaye Diagne, 84. dakikada maçın skorunu belirledi.
EVİNDE ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Evinde oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 10'a yükseltti.
Deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 4 puanda kaldı.
Amed Sportif Faaliyetler, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.