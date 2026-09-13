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Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir'i 5 golle devirdi!

Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir'i 5 golle devirdi!

13.09.2026 22:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir'i 5 golle devirdi!

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler Faaliyetler ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed Sportif Faaliyetler 5-0'ık skorla kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler, 45+1. dakikada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle devreyi önde kapattı.

Gift Orban, 51., 55. ve 74. dakikalarda attığı 3 golle hat-trick yaptı.

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Mbaye Diagne, 84. dakikada maçın skorunu belirledi.

EVİNDE ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Evinde oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 10'a yükseltti.

Deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 4 puanda kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

İlgili Konular: #Başakşehir #süper lig #Amedspor

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