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Amed Sportif Faaliyetler Fransız kaleciyi renklerine bağladı!

Amed Sportif Faaliyetler Fransız kaleciyi renklerine bağladı!

22.07.2026 19:50:00
Güncellenme:
AA
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Amed Sportif Faaliyetler Fransız kaleciyi renklerine bağladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 27 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız kaleci Alban Lafont'u renklerine bağladı.
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Amed Sportif Faaliyetler, Fildişi Sahili asıllı Fransız kaleci Alban Lafont'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Fransa 2. Lig kulüplerinden FC Nantes forması giyen 27 yaşındaki kaleci Alban Lafont ile sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Lafont, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da edindiği üst düzey tecrübesiyle Avrupa futbolunun dikkat çeken kalecileri arasında yer almıştır. Toulouse, Fiorentina ve Nantes formalarını giyen başarılı file bekçisi, uzun yıllar Fransa yaş grubu milli takımlarında da görev alarak önemli bir uluslararası deneyim kazanmıştır. Alban Lafont'a Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz."

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