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Amed Sportif Faaliyetler sezona üç puanla girdi!

Amed Sportif Faaliyetler sezona üç puanla girdi!

16.08.2026 23:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Amed Sportif Faaliyetler sezona üç puanla girdi!

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
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Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 53. ve 61. dakikalarda Dia Saba ve 70. dakikada Gökhan Gül kaydetti.

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ÜÇ GOL İÇİN İPTAL KARARI

Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Amed Sportif'in ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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AMED SPORTİF FAALİYETLER ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Süper Lig'in iki yeni takımının mücadelesinde sezona 3 puanla başlayan taraf Amed Sportif oldu.

Amed Sportif Faaliyetler, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #erzurumspor #Amedspor

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