Amedspor Başkanı açıkladı: Gift Orban'ın sözleşme şartları belli oldu!

Amedspor'un sezon başında TSG Hoffenheim'dan kiraladığı Gift Orban, Süper Lig'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı golcünün sözleşmesindeki satın alma şartının ayrıntıları da Amedspor Başkanı Nahit Eren tarafından açıklandı.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO Amedspor Başkanı Nahit Eren, Gift Orban'ın transferi için Hoffenheim'a 500 bin Euro kiralama bedeli ödendiğini belirtti. Eren, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin ise 1 milyon Euro olduğunu açıkladı.

10 GOL ATARSA ZORUNLU SATIN ALMA Nahit Eren ayrıca Orban'ın sözleşmesinde 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğunu söyledi. Bu maddenin, Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde 10 gole ulaşması halinde zorunlu hale geleceği belirtildi. Orban'ın bu şartı gerçekleştirmesi durumunda Amedspor, oyuncunun bonservisini almak durumunda kalacak. Gift Orban, Amedspor formasını giydiği 6 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.

ALMAN BASININDA FARKLI RAKAMLAR YER ALMIŞTI Transfer döneminde Orban'ın sözleşmesiyle ilgili Alman basınında ise farklı rakamlar gündeme gelmişti. Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg, Amedspor'un Orban için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini ve anlaşmada 4 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma zorunluluğu bulunduğunu aktarmıştı. Bu rakamlara göre transfer paketinin toplam maliyetinin 5 milyon Euro'ya ulaşabileceği ifade edilmişti.

BAŞAKŞEHİR'E HAT-TRICK YAPTI Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Gift Orban, özellikle Başakşehir karşısında attığı hat-trick ile öne çıktı. Nijeryalı golcü, Beşiktaş karşılaşmasında da skor katkısı verirken kısa sürede Amedspor'un hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Orban'ın gol sayısının 10'a ulaşması halinde Amedspor'un 3 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanması zorunlu hale gelecek.

HOFFENHEIM'A 9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU Hoffenheim, Gift Orban'ı Ocak 2025'te Olympique Lyon'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bundesliga ekibinde 13 karşılaşmada forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 4 gol kaydetmişti. Orban, geçen sezonu ise kiralık olarak Hellas Verona'da geçirmişti.