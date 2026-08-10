Amedspor'dan 5 yeni transfere imza töreni!

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, yeni transferleri için imza töreni düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Stadyum Yolu üzerinde yer alan Amedstore önünde düzenlenen törene, yeşil-kırmızılı takımın taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Amed Sportif Faaliyetler'in kadrosuna kattığı Suriyeli 25 yaşındaki Muhamed Khalil, Nijeryalı 26 yaşındaki Yira Sor, İsviçreli 25 yaşındaki Samuel Ballet, Almanya doğumlu Türk asıllı 28 yaşındaki Gökhan Gül ve Fransa'dan gelen 23 yaşındaki Rayan Lutin, taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde alana geldi.

"AMEDSPOR SÜPER LİG'DE KALICI BİR TAKIM OLACAK"

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e çıktığı andan itibaren yeni kadrosunu oluşturmak ve Süper Lig'e hazırlık yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Eren, şunları kaydetti:

"2 aydır yoğun bir çalışmayla bugüne kadar 16 transfer gerçekleştirdik. Her bir transferde emeği geçen başta futbol şubemiz olmak üzere, futbol şubesindeki yöneticilerimize, transfer komitemizdeki her bir yöneticimize, teknik çalışanımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Genel kurul gerçekleştirildiğinde başkan adayı olarak 'Amedspor Süper Lig'de kalıcı bir takım olacak. Kalıcı bir takım olmak da bize yetmeyecek aynı zamanda üst sıraları zorlayacak. Avrupa'da bu rengi, bu kimliği, bu kültürü taşıyacak ve temsil edecek neticeler alacağız' dedik. Bütün transfer politikamızı da buna göre geliştirdik."

Daha önce satışa çıkardıkları kombine biletlerin kısa sürede tükendiğini ifade eden Eren, "Yarın itibarıyla satışa çıkarmadığımız ve toplam biletlerimizin yüzde 50'sini oluşturan biletlerimizi de satışa çıkaracağız. Birlikte lige iyi bir başlangıç yapmamız için sizlerin desteği, sizlerin stadı doldurması çok önemli. Sizlere güvenerek bu yola çıktık. Sizlerle başaracağız" dedi.

Eren, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara kulüp adına teşekkür etti.

Kulübün kadrosuna kattığı futbolcular da birer konuşma yaptı. Kulüp yöneticilerinin de katıldığı törende futbolcular, kendilerini yeşil-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.