Amir Murillo'dan itiraf: 'Gitmek zorunda kaldım'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Marsilya'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlıların Panamalı sağ beki Amir Murillo, hem mücadeleyi değerlendirdi hem de eski takımı Marsilya'dan ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK AYRICALIK"

Marsilya ve Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosferi karşılaştıran Murillo, şu ifadeleri kullandı:

"Marsilya'da oynadım, o stat biraz daha büyük. İki stadyumda da tutku ve atmosfer çok güzel. Dünya Kupası'nda oynamak farklı, her çocuk bunun hayalini kurar. Panama da ile Dünya Kupası'nda ülkemi temsil ettim. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi de Avrupa'da temsil etmek bir ayrıcalık. Marsilya maçında da güzel, mutlu bir skor almak istiyoruz."

"SEZONA İYİ BAŞLADIK"

Beşiktaş'ın sezona yaptığı başlangıcın takıma öz güven kazandırdığını belirten Panamalı futbolcu, eski takımının aldığı sonuçların ise yanıltıcı olabileceğini söyledi.

"Beşiktaş olarak sezona iyi başladık, önemli ve tatmin eden skorlar aldık. Bize öz güven kattı. Marsilya ise bu sezon iyi sonuçlar almadı ama çok büyük ve kaliteli bir takım. Umarım hak eden kazanır."

DE ZERBI İTİRAFI

Amir Murillo, ocak ayında Marsilya'dan ayrılmasının perde arkasını da anlattı. Teknik direktör Roberto De Zerbi ile sorun yaşadığını açıkça dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, ayrılık kararının kendi tercihi olmadığını belirtti.

"Ocak ayında Marsilya'dan ayrıldım, bir problem vardı. Teknik direktör Roberto De Zerbi ile sorun yaşadım. Bu onun şahsi fikriydi ve ben de gitmek zorunda kaldım."