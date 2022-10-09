Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonluğu için sahaya çıkıyor!
Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde 9 Ekim Pazar günü Angola ile karşı karşıya gelecek.
52 bin kişilik Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Dünya Kupası'nda Özbekistan ile Haiti arasındaki 3.'lük-4.'lük müsabakası da aynı statta saat 18:00'de oynanacak.
Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek
ANGOLA'DAN RÖVANŞ ZAMANI
Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde Angola'yla karşılaşmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 mağlup olmuştu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki finale, 4 yıl önce kıl payı kaçan şampiyonluğun rövanşı gözüyle bakılıyor.
Video Haberler
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'
- 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması