Anadolu Efes, Euroleague'de çift maç haftası öncesi guard eksikliği yaşıyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:15

Anadolu Efes, Avrupa'da Euroleague sezonuna 2'de 0 ile başladı. Sezona Real Madrid deplasmanında başlayan Efes, karşılaşmayı 82-69 kaybederken ikinci karşılşamasında da evinde CSKA Moskova'ya 100-96 boyun eğmişti.

Euroleague'deki çift maç haftasına girilirken açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman, kısa oyuncularda yaşanan eksiklerden bahsetti. Takımın tecrübeli ismi Simon, son maçta iyi bir performans gösteren Anderson ve takımın yıldızı Larkin'in çeşitli sorunlarından bahseden Ataman'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

“Euroleague’de yeni sezona çok sert bir fikstür ve önemli sakatlık ve fiziksel sorunlarla başladık. Henüz kendi seviyemizi yakalayamadık. Çift maç haftasına ilk iki maçını kazanan LDLC Asvel Villeurbanne’e karşı deplasmanda zorlu bir maçla başlayacağız. Oyun olarak hazır olmasak da, iyi savunma yapıp, ribauntları kontrol ederek galibiyet almak istiyoruz. Simon’un sakatlığı, Anderson’ın yeni doğan bebeği için Amerika’da olması bizi uzun forvet pozisyonunda ve kısa rotasyonunda zorluyor. Bu maçta Tolga’dan mutlaka azami katkı almamız gerekiyor. Larkin’in dizindeki ödem de onun performansını çok etkiliyor.”

Deneyimli oyuncu Adrian Moerman'ın özellikle formda olan rakipleri ASVEL'den bahsettiği açıklamalar ise şu şekilde:

“LDLC Asvel Villeurbanne’e karşı deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Onlar iki maçlarını da kazandılar ve şu anda iyi durumdalar. Maalesef biz iki maçımızı kaybettik ve şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Amacımız bu çift maç haftasında iki galibiyet alarak sıralamada hak ettiğimiz yere gelmek. Zor bir hafta olacak ama Euroleague’de hiçbir maç kolay değil.”